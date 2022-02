L'ANC convoca una manifestació per a protestar contra les ingerències de l'Estat espanyol

L'ANC demana unitat d'acció entre els polítics i la ciutadania mobilitzada pel cas de Juvillà

L'Assembla Nacional Catalana ha organitzat una manifestació en protesta contra la mesura de la JEC d'ordenar la retirada de l'acta de Pau Juvillà, dissabte 12 de febrer a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. «Parlin amb claredat a la ciutadana» ha declarat en una carta la presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie, tot reclamant als polítics independentistes un acte de desobediència que eviti que el cupaire perdi l'escó.

El lema de la mobilització és «Fins quan?». En aquest sentit, l'organització demana unitat d'acció de les forces polítiques i de la ciutadania mobilitzada per defensar les institucions i obeir, diuen, a la majoria del 52%.

L'ANC consider que des de l'1-O del 2017 les contínues ingerències del poder judicial han desembocat «en una falsa democràcia on el que votem no té valor» i, per això, creu que fa falta un «acte de sobirania»; el qual podria ser una declaració d'independència parlamentària que tingui la voluntat, la determinació i la capacitat de fer-la efectiva.

L'entitat ha recalcat que es posa a disposició dels partits i planteja que la retirada de l'escó al diputat Juvillà podria ser un dels catalitzadors que porti a aquesta declaració. «Si per contra no es volen fer actes de desobediència parcial, cal explicar-ho amb honestedat i claredat a la ciutadania, i alhora marcar de nou l'objectiu col·lectiu, el de l'obediència al vot de la majoria popular, el de l'obediència a la sobirania popular representada en el nostre Parlament, el de l'obediència a la majoria del 52%», conclou el comunicat.