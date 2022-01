L'Assemblea de Representants decidirà com investir el nou president del Consell per la República en el ple de dia 13 de febrer

L'Assemblea de Representants del Consell per la República celebrarà dia 13 de febrer un ple per votar el reglament que determinarà com es fa la investidura del nou president del Consell; així com elegirà els membres del govern, que substituiran l'actual govern provisional. Aquest serà telemàtic.

Aquest pas és necessari perquè la institució funcioni i desenvolupi les seves tasques. El 31 d'octubre els adherits a l'organització elegiren els 121 membres de l'Assemblea de Representants, que al seu torn varen votar la mesa que la governa, amb Ona Curto (CUP) com a presidenta.

També, ja s'han constituït les comissions. Dins l'Assemblea n'hi ha cinc, circumscrites a dos blocs: el de la comissió legislativa orgànica, la qual engloba la del reglament de l'Assemblea de Representants, la del reglament general i de funcionament del Consell i la del reglament electoral del Consell; i, el segon bloc de les comissions d'impuls i seguiment de l'acció de govern del Consell per la República, conformen les d'acció política interior, d'acció econòmica, d'acció internacional i d'acció cultural.