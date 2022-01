El C2 de català serà obligatori per a ser docent a Catalunya a partir del 2024

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya exigirà el C2 de català per a accedir a la funció docent a partir del 2024, segons que ha explicat la secretària de Transformació Educativa, Núria Mora.

Mora ha explicat que la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) recull que el professorat ha de tenir el nivell C2 però aquest apartat va estar derogat fins al 2019, quan una sentència del Tribunal Constitucional va reconèixer que era vàlid. La llei recull que els docents han d'acreditar «el coneixement suficient i adequat del català», tant en l'expressió oral com en l'escrita, a partir d'un nivell C2 del marc europeu comú.

Així, el que fins ara era un mèrit per a mestres i professors serà un requisit el 2024. El C2 també serà obligatori per a qui ja hi fa feina però els docents tendran més marge per a obtenir el títol.

A més, el fet de tenir el C2 també computarà com a mèrit amb més puntuació de cara al cobrament de sexennis.