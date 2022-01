La JEC ordena retirar l'escó al diputat de la CUP Pau Juvillà

La Junta Electoral espanyola (JEC) ha ordenat la retirada de l'escó del diputat de la CUP i secretari tercer de la mesa Pau Juvillà. Aquest havia estat condemnat pel Tribunal de Justícia Superior de Catalunya (TJSC), sense sentència ferma, a sis mesos d'inhabilitació per desobediència per no haver retirat llaços grocs de la Paeria de Lleida durant les eleccions municipals del 2019, quan era regidor.

La JEC considera que es donen les circumstàncies que permeten aplicar-li una inelegibilitat sobrevinguda i, per tant, ha demanat que corri la llista i que es deixi sense efecte la credencial de diputat. Així mateix, ho sol·licitaven Vox, Cs i PP en uns escrits que varen presentar.

Com a resultat, si el Parlament de Catalunya accepta la pèrdua de l'escó, la següent candidata de la llista que podria assumir l'acte de diputat és Nogay Ndiay; de la CUP Lleida.