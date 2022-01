Acaba el recorregut jurídic a Europa dels joves d'Altsasu després que el TEDH no admeti a tràmit els recursos presentats

El Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH) no ha admès a tràmit els recursos presentats pels joves d'Altsasu. Aquests van recórrer al TEDH per falta d'imparcialitat, absència d'un judici just i desproporció en les penes de presó, després que el Suprem ratifiqués la sentència als set condemnats.

Després de la deliberació, el tribunal ha decidit de no admetre a tràmit cap dels recursos. En el pronunciament, el tribunal no entra a valorar el fons de les demandes i no admet recurs, de manera que el recorregut jurídic a Europa s'acaba aquí.

Un dels sis condemnats, Iñaki Abad, ha estat qui ha fet pública la notícia a les xarxes socials. «Davant el desemparament de totes les institucions judicials, queda una societat que ho ha entès perfectament», ha dit. «És un cop, però comptàvem que això pogués passar. El fet que no hi hagi una resolució sobre les irregularitats del procediment no resta l'anàlisi crítica que la societat ha fet de tot allò que va passar. Ens quedem amb això», ha declarat Amaia Izko, una de les advocades dels joves, a VilaWeb; qui també ha lamentat que el pronunciament no admeti cap recurs i que, per tant, aquí s'acabi el recorregut judicial.