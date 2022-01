ERC declara que «la millor confrontació democràtica és la taula de negociació» sense definir una data

En la conferència nacional d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), prevista el 12 i 13 de març, el partit debatrà una ponència que ha estat coordinada pel vicesecretari general de Prospectiva i Agenda 2030 del partit, Raül Romeva. Aquesta, exposa que «la millor confrontació democràtica és la taula de negociació, acompanyada de la capacitat de continuar revitalitzant el moviment social, ampli i transversal, a favor de la independència i d'enfortir els grans consensos de país com són l'autodeterminació i l'amnistia», diu el text.

A més a més, tampoc renuncia a «cap instrument democràtic» que permeti d'arribar a la independència, i esmenta des d'«accions de desobediència política i social» fins a accions de «desbordament democràtic per a fer possible el dret a l'autodeterminació». En tot cas, l'escrit va en consonància amb el darrer programa electoral i la ponència aprovada en el darrer congrés del partit; i, d'aquesta manera, continuen deixant oberta la via unilateral sense esmentar-la explícitament i defensen «qualsevol camí democràtic i pacífic» per a assolir la independència, encara que no en sigui la prioritat estratègica.

D'aquesta manera, s'entén que la formació no vol fer cap gir de volant estratègic, sols actualitzar els postulats que l'han acompanyat aquests darrers anys. També, no proposen cap pla B al possible fracàs de la taula, i es limita a apuntar que cal construir «alternatives democràtiques per a afrontar l'embat democràtic» tant per a reforçar la negociació com per a «estar preparats» per si no permet d'entrar «en vies de resolució» del conflicte. En aquest sentit, la comissió redactora de la ponència tampoc no fixa cap data per a l'avaluació de la vigència de la taula.