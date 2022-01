Bel Olid renuncia a la presidència de l'AELC abans d'acabar el mandat

Segons ha anunciat, l'escriptora i traductora Bel Olid deixarà la presidència de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC), abans que acabi l'actual mandat. Després de set anys ha decidit renunciar al càrrec per motius personals, segons ha informat en un tweet.

Amb la tranquil·litat d'haver-hi posat tot el que he pogut i l'alegria de saber que, hi hagi qui hi hagi a la presidència, la junta d'@EscriptorsAELC fa una feinada increïble, aquest març acabo la meva tasca a l'AELC. Ha sigut intens i bonic, mil gràcies.https://t.co/IFloFFKzEt