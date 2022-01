Aragonès marca una data per a poder arribar a un acord en la taula de diàleg amb el Govern espanyol

En una entrevista a TVE, el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha declarat que queda «per davant tota la legislatura» per a poder tancar un pacte amb el Govern espanyol. En aquest sentit, ha proposat un marc temporal a la possibilitat d'arribar a un acord en la taula de diàleg.

«Ara hi ha una conjuntura favorable a explorar sortides al Parlament i al Congrés», ha dit, ha tornat a fer una crida al president espanyol, Pedro Sánchez, i al seu executiu perquè siguin valents i arrisquin posant sobre la taula una proposta.

La resposta de l'oposició

Per la seva banda, el cap de l'oposició al Parlament de Catalunya, Salvador Illa, ha marcat uns límits dient que «A Catalunya no hi haurà referèndum d'autodeterminació ni amnistia»; «No passarà», ha concretat. Illa ha fet aquestes declaracions en el Fòrum Nova Economia Internacional just l'endemà que el president de la Generalitat pronunciés també una conferència a Madrid.