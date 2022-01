Miralles: «La llengua és un patrimoni que no hem de perdre i això implica fer una crida transversal independentment de les ideologies»

El passat divendres 7 de gener s'esgotava el termini per a presentar candidatures per a encapçalar la nova Junta Directiva de l'Obra Cultural Balear (OCB) i el resultat va ser una única candidatura conjunta encapçalada per Joan Miralles i Lena Serra i Catalina Bibiloni com a vicepresidentes.

En total, 16 persones formaran part d'aquesta nova Junta que el pròxim 24 de febrer els socis assistents a l'Assemblea hauran de ratificar.

Així, el 24 de febrer se celebrarà, en primer lloc, l'Assemblea Ordinària de Socis a partir de les 17 h a Can Alcover. L'Assemblea Extraordinària i l'elecció de la nova Junta tendrà lloc a partir de les 18.30 h en primera convocatòria i a les 19.00 h en segona convocatòria.

L'objectiu principal de la nova Junta, segons ha explicar Joan Miralles aquest dimarts en roda de premsa, és fer de l'Obra Cultural Balear «la casa comuna de tots aquells que estimem la llengua i ciltura de la nostra terra».

«Ara mateix tenim una situació d'emergència lingüística i és molt important que des de l'OCB es faci front a aquest repte i s'obrin les portes perquè la societat civil s'impliqui a a l'hora de revertir aquesta situació», ha explicat Miralles. Sobre això, ha remarcat que ja tenen pensades «moltes accions i les presentarem més endavant concretament».

Com a exemple, el futur nou president de l'OCB ha posat l'anunci de la tornada del Correllengua que «ens pot servir per a reforçar tot aquest teixit que durant els anys de Covid cal reforçar. L'Obra Cultural Balear ha de sortir al carrer».

«Volem implicar les administracions i tota la societat civil per a recuperar aquell conscens lingüístic que hi havia fins fa no tant», ha remarcat.

Miralles ha definit l'OCB com una entitat que ha de ser «la casa comuna i tothom hi ha de tenir cabuda. Independentment de qui governi. La llengua és un patrimoni lingüístic que no hem de perdre i això implica fer una crida transversal independentment de les ideologies».

«És preocupant que després dels anys de Bauzá es retrocedí molt en matèria lingüística i encara no ho hem recuperat. Independentment de qui governi, l'OCB ha de tenir un rol independent i la Junta es una mostra d'això. Independentment d'ideologies, tots sumam en llengua, cultura i país», ha destacat Miralles.

Finalment, ha fet crida perquè els socis vagin a votar: «Tot aquest suport que rebem ens dona molt de coratge. He d'agrair a totes les juntes que ens han precedit i a tots el treballadors que aquests 60 anys d'història no haguessin estat possibles fora ells».