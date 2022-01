Laura Borràs diu que la tornada de Puigdemont haurà de ser «una oportunitat» per a culminar la independència

La presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, ha defensat que una eventual tornada de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a l'Estat espanyol «ha de poder ser una oportunitat per a culminar la independència».

Així ho ha dit en una entrevista en el diari 'El Nacional' publicada aquest diumenge, en la qual ha defensat que la seva tornada permetrà veure «fins a on arriba l'autarquia espanyola també des d'un punt de vista democràtic».

Preguntada per si el Govern de Pere Aragonès està en crisi, ha respost que els governs de coalició poden experimentar tensions encara que «és cert que hi ha hagut turbulències aquests primers mesos» de legislatura.

No obstant això, ha recordat la majoria independentista del 52% en el Parlament i ha dit que espera que el Govern respongui als seus electors i «que aquesta legislatura pugui acabar materialitzant-se com la de la majoria absoluta més important independentista que ha conegut el país».

Sobre la taula de diàleg entre Govern català i Govern central, ha dit que aquesta no té ni ordre del dia ni voluntat d'avançar sobre la independència, i ha afegit: «En la taula de diàleg no puc creure perquè l'he vist néixer».

Per a Borràs, com més es posposi «el moment de l'embat», més guanyen aquells que no són partidaris de la independència, i ha demanat no fiar els avanços de la independència a aquesta trobada entre Executius.

Preguntada per la investigació que té oberta per la seva etapa com a directora de la Institució de les Lletres Catalans (ILC), ha defensat la seva «innocència» i que cap de les seves actuacions al capdavant de la institució va ser, segons ella, susceptible de considerar-se delicte.