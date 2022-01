Un metge nega l'atenció a una pacient i li exigeix que li parli «en castellano»

Dolors Rovira, veïna d'Olot de cinquanta-cinc anys ha denunciat que un metge del CAP Garrotxa d'Olot li s'ha negat a atendre-la pel fet d'haver-li parlat en català, segons explica Vilaweb.

«Si vols que t’atengui, m’has de parlar en castellà», aquesta va ser la resposta que va obtenir Dolors Rovira d'un metge del CAP d'Olot, que en una segona ocasió la va ignorar repetidament. Rovira ha denunciat els fets davant el Govern de Catalunya.

Primera vegada

La primera vegada va anar a urgències i va ser atesa per aquest doctor: «Li vaig explicar què em passava i ni em va contestar. Vaig continuar parlant en català i va continuar sense contestar-me. Em va començar a revisar, fins que va arribar un moment que em va dir que m’hi havia de dirigir en castellà si volia que m’atengués. No és que em demanés si us plau que parlés en castellà perquè no m’entenia, no va voler excusar-se, va ser una imposició. Jo simplement vaig posar una denúncia en el mateix CAP i vaig marxar».

El director del CAP, li va telefonar al cap d'uns dies i li va demanar disculpes: «Em va demanar disculpes, em va calmar i em va dir que havien estat patint molt aquells dies per com estava l’Atenció Primària. Però hi va haver una segona vegada».

Segona vegada

Al cap d’uns dies la Dolors va haver de tornar a anar al CAP. Explica que el mateix metge que l’havia atès la primera vegada la va veure esperant, i que va començar a cridar tothom menys a ella. «Jo ja havia avisat les infermeres que amb aquest home m’havia passat això. Els vaig dir que no m’estava atenent i elles em van dir que l’avisarien», continua Dolors Rovira. «Va obrir la porta i em va dir vingués, amb un to com si fos un gos. Em va dir que no em tenia a la llista i que no em podia agafar. Vaig tornar a anar cap a les infermeres i elles em van dir que insistirien, que m’havia d’agafar. Després d’una hora i mitja esperant em va atendre i li vaig començar a parlar, en català, evidentment. I ell va escriure a l’ordinador que jo no volia ser tractada. Li vaig preguntar directament si no em volia atendre perquè parlava en català. Em va contestar ‘¿Qué?’, vaig tornar a repetir-li, i em va tornar a contestar ‘¿Qué?’, i així tres o quatre vegades, fins que al final em va dir que no tenia per què fer-me res».

Rovira va partir del CAP sense la recepta que necessitava, que li va acabar fent un altre metge. Al cap d'uns dies va posar una segona denuncia.