La Generalitat de Catalunya exigeix a una treballadora que imparteixi una formació en castellà

La Direcció General de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs, que depèn del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, va imposar el castellà en una formació per a treballadores de la llar en contra de la voluntat de la formadora que l'impartia i d'allò estipulat al contracte. La formadora denuncia que la direcció general, a càrrec de Núria Vergés, va cedir a les demandes d'algunes persones inscrites que a la primera sessió de la formació l'havien interrompuda per exigir que canviés de llengua. La direcció general va acabar decidint que la segona sessió s'havia de fer en castellà i, d'aquesta manera, va obligar la formadora a incomplir el seu contracte, que estipulava que el curset s'havia de fer en català.

La formació, que era en línia i constava de dues sessions, va tenir lloc el 19 i el 21 d'octubre. Un dia abans de la primera sessió, una tècnica de la direcció general va enviar un correu electrònic a la formadora. La Plataforma per la Llengua hi ha tengut accés i, entre altres temes, li explicava que algun inscrit havia demanat que la formació s'impartís en castellà. A continuació, li feia aquesta recomanació: «Aquí pots actuar al teu criteri, sempre que comencis en català, però si després consideres canviar-te al castellà, cap problema». La Plataforma per la Llengua considera inacceptables aquestes insinuacions, que perpetuen la subordinació lingüística que pateix el català i alimenten conductes perjudicials per a la normalització del català. A més, l'article 9 de la Llei de política lingüística del 1998 estableix que la llengua d'ús normal de les administracions catalanes és el català.

Segons relata la formadora, quan el dia de la primera sessió les assistents varen veure que s'hi dirigia en català varen començar a interrompre-la amb intervencions orals i de missatges al xat per demanar-li que canviés al castellà. Veient aquesta situació, ella va argumentar que el català era la seva llengua materna, que s'hi expressava millor, que era una formació de l'administració pública i que s'havia de fer en la llengua pròpia del país.

Les interrupcions contínues varen fer necessària la intervenció de les dues tècniques responsables de la formació, que varen demanar a les assistents que deixessin treballar a la formadora. La sessió, malgrat tot, va concloure amb el mateix nombre d'assistents amb què havia començat, 51.

Li ordenen que incompleixi el contracte

Després d'aquesta primera sessió en català, la formadora explica que, per sorpresa, l'endemà, el 20 d'octubre, les dues tècniques li van comunicar que la direcció general havia decidit que la segona part de la formació havia de ser en castellà.

Paradoxalment, segons relata la treballadora, abans d'impartir la segona sessió va rebre el contracte, en el qual s'especificava que les classes haurien d'impartir-se "en llengua catalana, llevat que la persona designada no pugui utilitzar-la amb la fluïdesa requerida". La direcció general, per tant, no solament exigia a la formadora que canviés de llengua en contra de la seva voluntat, sinó que l'obligava, també, a incomplir el mateix contracte.

Plataforma per la Llengua ha tingut accés a un correu electrònic en què, en nom de la direcció general, una tècnica informava els inscrits que la segona sessió s'impartiria en castellà. La formadora, que havia mostrat la seva disconformitat a la direcció general però que es va sentir obligada a complir l'ordre, es va posar en contacte amb Plataforma per la Llengua per denunciar els fets.

L'entitat considera que el Govern hauria d'establir per a tots els seus òrgans unes directrius fermes i clares de protecció i promoció de la llengua catalana perquè no es produeixin episodis com aquest. Amb aquest objectiu, l'entitat ha posat el cas en coneixement de la Secretaria de Política Lingüística, que ha assegurat que s'estan fent les gestions necessàries perquè aquesta situació no es torni a repetir en cap departament de la Generalitat. A més, l'ONG del català també s'ha reunit amb la consellera del Departament d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, i amb la secretària de Feminismes, Montserrat Pineda, que s'han compromès de manera explícita a vetllar perquè el català sigui la llengua emprada a totes les formacions.