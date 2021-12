Parlem Telecom compra un NFT a CatalanDAO per a promoure la cultura catalana amb tecnologia blockchain

La innovació tecnològica i la promoció de la cultura catalana són dos dels trets distintius de Parlem Telecom, que ha fet un pas més en aquesta direcció convertint-se en la primera empresa que col·labora amb CatalanDAO, una organització autònoma descentralitzada (DAO) que utilitza les possibilitats que ofereix el blockchain per a fomentar la cultura, l'art i la llengua catalanes, així com per a contribuir a la sostenibilitat del planeta. En la mateixa línia, l'operadora de telecomunicacions catalana ha adquirit un domini web3 (parlem.eth), amb el qual entrarà a la internet 3.0 descentralitzada, que vol retornar el poder als usuaris i trencar l'hegemonia de les grans tecnològiques globals.

La col·laboració de Parlem Telecom amb CatalanDAO s'ha concretat inicialment amb l'adquisició d'un dels 24 tokens no fungibles (NFTs) en forma de tió de Nadal que ha subhastat aquesta comunitat descentralitzada en el seu particular «calendari d'advent» durant aquest mes. Cadascun d'aquests NFT dona dret al seu comprador a la propietat d’una obra única i original de l’artista plàstic barceloní Klas Ernflo i accés exclusiu a una nadala dels artistes sonors CaboSanRoque. Els fons recaptats durant aquests 24 dies s’utilitzaran per a promoure projectes vinculats a la cultura i llengua catalanes, desenvolupar iniciatives socials experimentals amb tecnologies descentralitzades i remunerar de forma justa els artistes amb aquesta via de finançament alternatiu no especulativa. Parlem Telecom, que ha adquirit el tió del 22 de desembre, continua el camí d'empreses de referència internacionals (com Nike, Adidas o Twitter), que han apostat per la innovació del blockchain invertint en NFTs en els darrers mesos.

CatalanDAO, que és una organització de recent creació promoguda per cent seixanta persones, aspira a desenvolupar experiments amb blockchain que vagin més enllà de l'àmbit artístic i també contempla accions socials, econòmiques i polítiques. En aquest sentit, es defensa l'autogestió ciutadana i es volen crear les bases per crear noves formes organitzatives de la societat on participin milers de persones a través de les noves tecnologies. Un dels aspectes que més valora Parlem Telecom d'aquesta organització és que CatalanDAO aposta per la divulgació del blockchain i la Web3 en llengua catalana en un àmbit on pràcticament tot es troba només en anglès.