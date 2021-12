El Tribunal Europeu de Drets Humans admet a tràmit la demanda contra l'Estat espanyol presentada per Jordi Cuixart

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha admès a tràmit la demanda contra l'Estat espanyol presentada pel president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Aquesta denúncia és arran de la condemna del Tribunal Suprem espanyol que condemnava Cuixart a nou anys de presó per un delicte de sedició, com un dels responsables del referèndum d'autodeterminació del 2017.

La notificació que el TEDH ha fet arribar al president de l'entitat, amb data de 14 de desembre del 2021, informava que la demanda serà examinada «tan aviat com sigui possible» d'acord amb els documents i les informacions que ha lliurat. Per altra banda, també indicava que el procediment és escrit i que no calen compareixences llevat que el tribunal ho requereixi.