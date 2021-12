La Marató de TV3 recapta més de nou milions per lluitar contra les malalties mentals i els estigmes que les acompanyen

La 30a edició de La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio tanca l'edició 2021 amb un marcador final que supera els 9 milions d'euros recaptats. Uns diners que es destinaran a la recerca científica sobre les malalties mentals.

El marcador, en l'última actualització després de més de 15 hores del programa, ha arribat a la xifra de 9.022.147 euros. Una xifra que pot anar augmentant perquè es poden fer aportacions fins a finals de gener.

Continuen operatius els canals de donació: a internet, transferència bancària, per Bizum des de l'apartat 'Donacions' amb l'identificador de La Marató, 33333, i als caixers automàtics.

15 hores de divulgació i solidaritat

Han estat més de 15 hores de programació en una marató televisiva on s'han vist reportatges, entrevistes, actuacions musicals i connexions en directe per mostrar i conèixer tot el que envolta la salut mental. Un programa especial que ha començat a les vuit a Catalunya Ràdio i a quarts de deu a TV3.

Depressió, ansietat, trastorn bipolar, esquizofrènia i altres psicosis, trastorns obsessius compulsius, trastorns del neurodesenvolupament (com el TDAH, el trastorn de l'espectre autista o els de l'aprenentatge), trastorns de la personalitat, de la conducta alimentària o addiccions. Aquests són, només, alguns dels problemes de salut mental que han centrat La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio.

A mesura que han anat passant les hores i els testimonis que explicaven les seves experiències vitals pròpies o de familiars en relació a la salut mental, la xifra del marcador s'ha anat incrementant. A partir del vespre les donacions s'han multiplicat.

A diferència de l'edició passada, aquest any s'han pogut recuperar les tradicionals quatre seus telefòniques per rebre les trucades solidàries al telèfon de La Marató.

Trencar els murs

En el segon any de pandèmia, La Marató ha tornat a abordar una temàtica molt necessària i molt vinculada al context actual, amb els problemes de salut mental en augment, sobretot entre els més joves.

Una de cada quatre persones tendrà al llarg de la vida un problema de salut mental i és vital acabar amb els estigmes i donar visibilitat als malalts i a les seves famílies.

Aquesta és la tercera vegada que La Marató es dedica a la salut mental. Al llarg del programa una trentena de persones han explicat les seves experiències relacionades amb la salut mental.

Prop de 3.000 activitats per recollir diners

Després de l'edició del 2020, molt marcada per les limitacions de la pandèmia, s'han pogut recuperar les activitats organitzades per entitats d'arreu de Catalunya per sumar fons al marcador final de La Marató.

Han estat prop de 3.000 iniciatives distribuïdes per les 42 comarques catalanes i que han mobilitzat centenars de milers de participants.

Entre les activitats que ja s'han fet, cal destacar l'èxit de les sessions divulgatives adreçades als joves per sensibilitzar-los sobre la salut mental. 210.000 joves han pogut conèixer de prop els trastorns mentals de la mà de 400 professionals de la salut.