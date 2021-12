Junts i la CUP proposen que la Conselleria d'Educació assumeixi la direcció de l'escola de Canet de Mar

Davant els darrers fets succeïts a l'escola Turó del Drac de Canet de Mar, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha proposat que el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, n'assumeixi la direcció. "No pot ser que diguem que no podem fer res. Tenim competències plenes en ensenyament. I no es pot deixar la responsabilitat només als professionals", ha declarat Borràs.

Més tard, la portaveu de Junts, Elsa Artadi, s'ha sumat a la proposta al·legant que tot i que "no ha de ser l'únic element de blindatge", "han de ser solucions de consens, treballades i que tinguin recorregut". També, la CUP s'ha sumat a la proposta, ja que segons ha declarat el portaveu del secretariat nacional de la formació, Edgar Fernández, "no pot passar que un govern català es desresponsabilitzi i deixi a la intempèrie la comunitat educativa"; així i tot, ha volgut deixar clar que "el conflicte no és una escola ni una direcció".

En canvi, Esquerra Republicana de Catalunya, a qui li ha vengut de nou la proposta, ha declarat que confien en la gestió que decideixi el Govern i que no aposten per "improvisacions ni solucions màgiques", ha concretat la portaveu de la formació, Marta Vilalta. A més a més, ha reiterat que això no va d'assumir la direcció dels centres del país sinó de defensar les lleis del país que blinden la immersió lingüística.