El SEPC UIB també crida a la vaga d'aquest dijous «per aturar la Llei Castells»

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha convocat aquest dijous 16 de desembre una vaga «per aturar la Llei Castells». L'objectiu és «universitat pública» des d'«a instituts i universitats d'arreu del territori per fer front a la nova reforma universitària que amenaça el conjunt del sistema universitari dels Països Catalans», han declarat en un comunicat. En aquest sentit, el SEPC Universitat de les Illes Balears (UIB) ha convocat «piquets informatius» i una posterior «concentració a l'Illa d'en Colom», situada entre l'edifici Ramon Llull i el Mateu Orfila de la UIB, a les 12 h.

El sindicat ha denunciat que la 'llei Castells' s'ha presentat com una proposta «progressista, moderna i adaptada als canvis que ha patit la societat, però lluny d'això, accelera la transformació de la nostra educació en un negoci. Que converteix un dret fonamental en un bé al servei del mercat», ha explicat. Consideren que «suposa un atac frontal en la capacitat de decisió de les estudiants i a la nostra representació a les universitats», relegant-los «a àmbits merament consultius i simbòlics mentre augmenta les quotes de poder de les empreses privades i d'agents aliens al fet acadèmic».

Segons han explicat, aquesta nova llei omet «qüestions fonamentals» per a l'educació com és «el conflicte lingüístic que vivim arreu de les universitats catalanes mentre fomenta l'aprenentatge i la presència de llengües estrangeres a les aules», ha destacat el SEPC, o «la regulació i remuneració de les pràctiques, obrint les portes als abusos del mercat laboral» sense cap intenció de «proposar mesures per aconseguir una universitat pública i accessible per tothom», ha recriminat en el comunicat.

A més a més, també volen fer front a la Llei de Convivència Universitària, la qual, segons ha explicat el sindicat estudiantil, té «l'objectiu d'actualitzar les normes de convivència dels centres universitaris, intent directe de desarticular el moviment estudiantil i de criminalitzar tots els nostres mecanismes de protesta a través de la por a les represàlies», i acabar amb qualsevol tipus de mobilització contrària a les decisions institucionals.

Consideren que «no és una llei de consens», ja que el govern espanyol pretén tirar la llei endavant «sense el suport del conjunt de la Comunitat Universitària. Sense comptar amb el suport de les qui en patirem les conseqüències», han declarat. Per això, en aquest sentit, la comunitat estudiantil es dirigeix als polítics del congrés espanyol per tal que es posicionin «en contra la llei Castells». Des del sindicat defensen que aturar la 'llei castells' és defensar l'educació «no com una mercaderia, sinó com un dret, defensar la nostra llengua i lluitar per unes condicions dignes i per aconseguir una universitat accessible per tothom», han conclòs.