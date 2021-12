Enllaçats per la Llengua dona suport a la mobilització de Som Escola per defensar el model educatiu català

La plataforma Enllaçats per la Llengua ha denunciat que la decisió del Tribunal Suprem (TS) d'avalar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la qual obliga els centres educatius catalans a fer un mínim d'un 25% de les classes en castellà, és «una nova agressió a un model educatiu força consolidat». Per aquest motiu, ha anunciat que recolzarà la mobilització convocada el dissabte 18 de desembre a Barcelona per la plataforma Som Escola per defensar el model educatiu català, i a totes les que defensin l'ús i l'ensenyament de la llengua.

En aquest sentit, l'organització, formada per entitats socials, culturals i sindicals de Catalunya, la Franja, Andorra, Alguer, Illes Balears i Comunitat Valenciana, ha fet una crida a les entitats i al conjunt de la societat a participar i exigir als governs «fermesa a l'hora de defensar la nostra llengua i que implantin totes les mesures necessàries per contrarestar l'impacte d'aquestes sentències a la nostra societat i en l'àmbit educatiu». Des de l'entitat consideren que el model educatiu català «garanteix les competències lingüístiques de tot l'alumnat català segons els resultats dels estudis que posen de manifest que la immersió lingüística és un model d'èxit per a l'alumnat i contribueix a la cohesió social, a la igualtat d'oportunitats i a la normalització de l'ús del català», ha afirmat en un comunicat.

Reunió @EnllacatsLlengu #Castelló en la que hem decidit participar manifestació del 18D a Barcelona a favor de la immersió lingüística, iniciar una campanya de defensa del català durant els propers mesos i participar als actes del 90è aniversari de les Normes de Castelló. pic.twitter.com/Zhr8fnl4Rt — Vicent Maurí (@VicentMauri) December 11, 2021

Per altra banda, la plataforma ha qualificat d'«inadmissibles» les actuacions dels tribunals de justícia en els assumptes que tenen a veure amb «el procés de normalització de la nostra llengua». Ha assenyalat que aquestes sentències «son exemples dels continus atacs que pateix el català per part del poder judicial que es dedica a fer política partidista contra els drets de les persones catalanoparlants». Consideren que «no han de ser els jutges els que determinin ni quins percentatges, ni quin model educatiu o lingüístic, ni quina ha de ser la política educativa que cal aplicar als nostres territoris, sinó els experts i professionals en educació».