Catalunya, Madrid, País Basc i País Valencià són els territoris on més s’aposta en R+D a les empreses

La distribució territorial de les empreses actives en R+D i treballadors dedicats reflecteix la realitat econòmica de l’Estat.

Les empreses manufactureres d’alta tecnologia actives en R+D (farmàcia, productes electrònics o informàtics) o de mitjana-alta tecnologia (química, material i equipament electrònic, vehicles de motor, material de transport, instruments i subministraments mèdics, etc.) es concentren sobretot, segons dades del 2017, a Catalunya (amb el 29,6% d’empreses i el 33,4% de treballadors), País Basc (14,6% i 11,3% respectivament), Madrid (11,3% i 20,6%) i País Valencià (11,2% i 6,6%).

En canvi, a les empreses de serveis d’alta tecnologia (serveis relacionats amb la informàtica i les comunicacions), Madrid destaca més (amb un 21,2% d’empreses i un 27,1% de treballadors) seguida de Catalunya (19,1% i 19,6% respectivament) i País Basc (11,2% i 18,1%).

Cal destacar el cas de Madrid, on s’observa la predominança d’empreses de major grandària que es pot deduir del menor percentatge d’empreses, però amb més percentatge de treballadors. El cas català és justament el contrari: major percentatge d’empreses que de treballadors, especialment en els serveis d’alta tecnologia. També és remarcable el cas valencià, on el pes tant d’empreses com de treballadors és superior a la seva significació en termes de PIB.

Tota aquesta informació la podeu trobar, més ampliada, en l’Informe EuroMedi. Anàlisi de les potencialitats de l’Euroregió Mediterrània i de les limitacions que li són imposades, publicat per la Fundació Vincle i que trobareu a les llibreries. Podeu llegir la versió reduïda de l’informe aquí.