[VÍDEO] ‘A què juguem?’, una campanya per a reclamar el català als anuncis de juguetes de Famosa, Mattel i Bizak

'A què juguem' és una nova campanya de la Plataforma per la Llengua per a sensibilitzar els consumidors de la importància que els anuncis de juguetes siguin en català i per a reclamar a les empreses Famosa, Mattel i Bizak, que s'anuncien només en castellà a les televisions de parla catalana, que doblin els anuncis a la nostra llengua. La campanya, que arranca aquest divendres i s'allargarà fins al dia de Reis, inclou l'emissió d'un espot televisiu a TV3, IB3 i À Punt, el repartiment de 250.000 fulletons als principals eixos comercials dels territoris de parla catalana i el llançament d'una web per a recollir signatures i fer arribar la petició a aquestes empreses.

El català viu una situació d'anormalitat al sector: només un 8% de les juguetes l'inclouen a l'etiquetatge i, segons un estudi recent de la Plataforma per la Llengua, la immensa majoria d'anuncis de juguetes emesos al canal Súper3 les tres darreres campanyes de Nadal són en castellà. Aquesta realitat contrasta amb la voluntat expressada pel 70% dels habitants de Catalunya que, segons una enquesta del GESOP encarregada per l'ONG del català, volen que els mitjans de comunicació que són en català només emetin publicitat en la nostra llengua.

La campanya impulsada per la Plataforma per la Llengua parteix de la base que les veus que apareixen als anuncis actuen com a referents lingüístics i fan que els nins, quan hi juguen, tendeixin a imitar-les i, per tant, a jugar en la llengua de l'anunci. Per a assegurar que el català sigui una llengua completament vàlida en tots els àmbits, cal que també sigui present a l'oci dels infants i per això és necessari que els anuncis de juguetes siguin en català.

Tothom podrà signar una carta adreçada a Famosa, Mattel i Bizak

Per revertir la situació, la campanya 'A què juguem' s'adreça a tota la població en general i a tres de les grans empreses del sector, en particular. A través de la pàgina web aquejuguem.cat els ciutadans podran donar suport a l'enviament d'una carta a Famosa, Mattel i Bizak per a reclamar que doblin els seus anuncis al català.

Aquestes empreses són tres dels principals fabricants de juguetes i tots tres s'anuncien només en castellà a les televisions dels Països Catalans, malgrat que, paradoxalment, Famosa és originària d'Onil, al País Valencià. Entre les tres empreses sumen el 30% de la quota de mercat i en conjunt facturen més de 500 milions d'euros anuals a l'Estat espanyol. Per tant, no poden al·legar motius econòmics per a no oferir els anuncis doblats al català. La Plataforma per la Llengua ja ha contactat amb cadascuna d'aquestes empreses per a demanar-los un canvi en la política lingüística, però fins ara no ha rebut cap resposta satisfactòria.

La carta recorda a Famosa, Mattel i Bizak que la llengua en la qual s'emeten els anuncis impacta sobre la visió que es formen els infants de les llengües que els envolten i que, per tant, excloure'n el català impacta negativament sobre com perceben la llengua catalana. L'entitat també els adverteix que la majoria de productes que comercialitzen incompleixen el Codi de Consum de Catalunya, perquè no inclouen el català a l'etiquetatge, i que això està tipificat com a infracció greu i és motiu d'una sanció que pot anar dels 10.000 als 100.000 euros.