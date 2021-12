Una delegació mallorquina participa en el I Seminari Internacional del Fòrum Sobiranista

A partir d’aquest divendres i fins diumenge, se celebra a Gandia, al País Valencià, el I Seminari Internacional del Fòrum Sobiranista, entitat que aglutina el gruix de les entitats de pensament (think tanks) vinculades al sobiranisme d’esquerres dels territoris d’arreu de l'Estat.

Coppieters Foundation i el Fòrum Sobiranista organitzen aquestes jornades formatives a la capital de la Safor, per tal de debatre i articular noves aliances entorn a diferents temàtiques emmarcades en l’àmbit europeu, tal com el feminisme des de la perspectiva interseccional, la gestió de la diversitat lingüística, l’auge de l’extrema dreta, el sindicalisme o la gestió dels conflictes territorials en un marc europeu global.

L’espai formatiu tendrà lloc en l’Hotel Borgia de Gandia els dies 10 i 11 de desembre. S’iniciarà a les 16 hores del dia 10 amb les intervencions de Miquel Rosselló, president del Fòrum Sobiranista, i de Lorena López, presidenta de l’ALE. Amb l’objectiu d’intercanviar dades i reflexions sobre el present i futur de la governança multinivell, durant el cap de setmana es succeiran quatre taules de debat, una taula rodona i la presentació de l’última publicació sobre extrema dreta realitzada entre la Fundació Nexe i la Coppieters Foundation.

El divendres 10 hi haurà dos espais: un primer sobre el feminisme i la seua aplicació interseccional que comptarà amb diferents veus expertes i estarà moderada per Reis Gallego Perales, directora general d’Innovació Educativa i Ordenació de la Generalitat Valenciana. Seguidament tendrà lloc la taula 'Reptes pendents en l’articulació europea del sindicalisme' on estaran presents els sindicats membres del Fòrum Sobiranista: Intersindical Valenciana, LAB, Intersindical CSC, CIG i Fundación Manu-Robles Ajangiz.

El dissabte 11, s’iniciarà la sessió a les 9.30 h amb la taula 'Europa com a facilitador en la resolució de conflictes? Avantatges i desavantatges d’un marc de claredat' i seguidament tendrà lloc la taula 'Reptes en la protecció de la diversitat lingüística: noves ferramentes per a noves realitats comunicatives' amb la moderació d’Anna Oliver, presidenta d’Acció Cultural del País Valencià (ACPV).

Finalment, abans de la cloenda, es generarà una taula rodona amb les intervencions de diferents representants polítics. Hi participarà Àgueda Micó (Més-Compromís), Jon Iñarritu (EH-Bildu), Marta Rosique (ERC), Olalla Rodil (BNG), Vicenç Vidal (MÉS per Mallorca), Mireia Vehí (CUP) i Pilar González (Adelante Andalucía). La taula rodona estarà moderada per Amadeu Mezquida, de la Fundació Nexe.

El dissabte a les 18.30 h tendrà lloc la cloenda del seminari i la presentació de l’informe sobre l’extrema dreta al sud d’Europa, elaborat en conjunt entre Coppieters Foundation i la Fundació Nexe. Hi estaran a la taula de cloenda Gonçal Grau, president de la Fundació Nexe, Sandra Llano de la junta del Fòrum Sobiranista, Xabier Macias, president de la Coppieters Foundation, i Idoia Arreaza, coautora de l’informe i membre del Lab de Democràcia i Participació de la Fundació Nexe.

Des de Mallorca hi participarà una delegació de dotze persones, a més de tres ponents (Agustina Vilaret, Neus Tur i Vicenç Vidal).