Oceana troba plàstics en tots els àmbits marins analitzats a València i Mallorca en temporada baixa

Científics i submarinistes d'Oceana, organització per a la conservació dels oceans, han trobat plàstics a tots els ecosistemes submarins analitzats fora de temporada a dues de les zones costaneres més turístiques, com son València i Mallorca, tal com recull el darrer informe de l'organització. «Els resultats de les nostres expedicions en dos dels punts més turístics de la Mediterrània són contundents. És urgent reduir dràsticament la producció i ús de plàstics d'un sol ús», ha declarat l'entitat en una nota de premsa.

«Aquestes escombraries estan sufocant els mars i les espècies que els habiten. Els objectius esbossats als esborranys de la Llei de Residus i el Reial Decret d'Envasos no són prou vinculants ni ambiciosos», ha declarat la directora de la campanya de plàstics d'Oceana a Europa, Natividad Sánchez. En aquest sentit, consideren que «la magnitud del problema requereix mesures legislatives de pes i polítiques a l'alçada de les expectatives, a més d'una aposta clara per la reutilització i la reducció», ha afegit, com eliminar els plàstics d'un sol ús mitjançant la Llei de Residus, o elevar els objectius de reutilització al Reial Decret d'Envasos que prepara el Ministeri per a la Transició Ecològica.

En total son una dotzena d'emplaçaments rics en biodiversitat que combinen diferents tipus d'hàbitats, com ara corals, fons sorrencs i boscos d'algues. A partir de les troballes obtingudes. Els articles més trobats son els plàstics d'un sol ús, com les bosses, embolcalls, envasos de begudes, recipients de menjar i equips de pesca, entre d'altres.

L'organització sosté que la solució és que les administracions i el Govern espanyol abordin la contaminació de plàstics de forma eficient, canviant la cultura d'un sol ús, a una política que fomenti alternatives reutilitzables i eviti la generació de residus. Consideren que l'Executiu espanyol té ara l'oportunitat de fer un pas més i fer una implementació ambiciosa de la Directiva Europea de Plàstics d'Un Ús a través de la futura Llei de Residus i Sòls Contaminats, que s'encarregarà de la prevenció i de la gestió de residus de tot l'Estat espanyol.