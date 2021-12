L'ANC condemna davant l'ONU els «abusos contra els drets humans del poble català» perpretrats per l'Estat espanyol

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha condemnat aquesta setmana els «abusos dels drets humans contra el poble català» per part de l'Estat espanyol en la reunió anual del Fòrum de les Nacions Unides (ONU) per a les minories nacionals.

La secretària nacional de l'ANC, Eva Pruneda Ruiz, ha afirmat que, des de 2017, «les autoritats espanyoles han llançat una onada de persecució política contra activistes de la societat civil i representants catalans triats democràticament».

Durant la sessió 'Marc jurídic i institucional: els drets humans de les minories i la prevenció de conflictes', ha afirmat que els tribunals espanyols «han intervingut activament en l'activitat parlamentària catalana, afectant el dret de representació política de la minoria nacional catalana».

Ha recordat que el relator especial de l'ONU per a les minories, Fernand De Varennes, ja va alertar el març de 2020 d'un augment del «discurs d'odi contra membres de la minoria catalana», així com que aquestes queixes no estaven sent investigades.

Pruneda ha demanat a les autoritats de l'ONU que «prenguin mesures per a assegurar que les autoritats espanyoles posin fi a la seva persecució política contra els representants i activistes polítics catalans, i respectin els drets fonamentals del poble català», entre els quals inclou el dret a l'autodeterminació.