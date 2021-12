Aquest dijous 2 de desembre, el polític català, Raül Romeva, presentarà el llibre ‘Ubuntu. La república del bé comú’ a l’Estudi General Lul·lià. L’acte, organitzat per les Fundacions Darder-Mascaró, i presentat per Lila Thomàs, serà a les 19 h.

Aquesta obra, guanyadora del Premi d'Assaig Irla 2020, és una reflexió sobre quin futur es vol per a la societat i, concretament, per a Catalunya; també, fa una recerca sobre el significat del bé comú i com aconseguir-lo.