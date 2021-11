Ferrà: «La sentència del Suprem té com a únic objectiu arraconar el català, minoritzar la nostra llengua i imposar el castellà»

Després que aquest dimarts el Tribunal Suprem hagi rebutjat el recurs de la Generalitat de Catalunya davant la sentència del TSJC que obliga a impartir el 25% de les classes en castellà, el portaveu adjunt de MÉS per Mallorca al Parlament, Josep Ferrà, s'ha pronunciat així: «La sentència no té res a veure ni amb l'ensenyament, ni amb l'aprenentatge ni amb el compliment de la llei. És una sentència que té com a únic objectiu arraconar el català, minoritzar la nostra llengua i imposar el castellà». A més, considera que aquest fet «hauria de servir per qüestionar si la immersió lingüística és suficient», ha afegit.

El portaveu ha assenyalat que la decisió del tribunal és «una nova ingerència de la dreta judicial», i que es tracta d'un «nou atac de la dreta i l'extrema dreta disfressada de jutges que no volen reconèixer la plurinacionalitat i el plurilingüisme». També ha volgut recordar que «no és el castellà el que es troba en perill: A Catalunya, al País Valencià, i a les Illes Balears, la immersió lingüística no ha estat un model per arraconar el castellà, llengua que coneixen totes les persones escolaritzades».

Aquesta sentència prové d'un recurs que va presentar la Generalitat davant la sentència emesa pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Aquesta pretenia canviar el model d'ensenyament lingüístic a les escoles catalanes.