La Justícia belga decidirà l'extradició de Valtònyc el 28 de desembre

El Tribunal d'Apel·lació de Gant ha anunciat aquest dimarts, després de la vista per a examinar tots els condicionants de l'euroordre contra el raper Josep Miquel Arenas (Valtònyc), que farà pública la sentència sobre si concedeix la petició d'extradició a la justícia espanyola el pròxim 28 de desembre. En sortir de la vista judicial, l'advocat del cantant, Simon Bekaert, s'ha declarat «optimista» i confia que els magistrats rebutjaran l'extradició; n'està «segur» en el cas dels delictes d'enaltiment del terrorisme i d'injúries a la corona, i creu que tampoc no s'admetrà per amenaces.

El tribunal de primera instància de Gant ja va desestimar l'extradició, i la decisió que prengui el Tribunal d'Apel·lació encara podria ser recorreguda en darrera instància al Tribunal de Cassació de Bèlgica, però és un darrer recurs poc freqüent. Si aquest subscriu la llibertat d'expressió davant el delicte d'amenaces, així com va fer el tribunal de primera instància, l'extradició fracassaria. En tot cas, els lletrats han demanat al tribunal que, en cas que l'admeti, permeti a Valtònyc complir la condemna a Bèlgica; «L'Estat espanyol té condemnes per tortures a les presons… Per seguretat, m'estimo més quedar-me aquí», ha dit Valtònyc en declaracions recollides per l'ACN.

Fa tres anys que començà el procés judicial a Bèlgica, i cal recordar que dos dels tres delictes pels quals reclamen al raper han estat desacreditats pels jutges belgues. El Tribunal Constitucional de Bèlgica va tombar el mes passat una llei històrica de l'estat que castigava les injúries contra el rei, sentenciant-la d'inconstitucional i que vulnerava el dret fonamental de la llibertat d'expressió. A més a més, quan el tribunal de Gant va demanar al TJUE si podia acceptar l'euroordre per la via ràpida pel delicte d'enaltiment del terrorisme, tal com demanaven les autoritats espanyoles, el Tribunal de Luxemburg va dir que no, que li havien d'aplicar el codi penal vigent quan va ser condemnat.