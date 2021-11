La Justícia belga reprèn aquest dimarts el cas de Valtònyc després que el Constitucional belga hagi tombat el delicte d'injúries al Rei

El Tribunal d'Apel·lació de Gant celebra una nova vista aquest dimarts sobre el lliurament a Espanya del raper mallorquí Josep Miquel Arenas, conegut com Valtònyc, després que el Tribunal Constitucional belga tombàs el delicte d'injúries al Rei en relació amb el cas.

En la nova cita judicial, el tribunal de segona instància tendrà ja a la mà la resposta a la pregunta prejudicial que va elevar al Constitucional, que va declarar contrari a la Carta Magna la defensa especial de monarca. De la vista no sortirà en principi una decisió sobre l'extradició, però sí servirà per a fixar una data per a resoldre el cas de Valtònyc.

En tot cas, Valtònyc, que es va exiliar d'Espanya al juny de 2018, encara la fase final del seu possible lliurament a la Justícia espanyola, que el reclama després de ser condemnat per delictes d'enaltiment del terrorisme i injúries a la Corona. La seva extradició ja va ser rebutjada en primera instància fa ara tres anys.