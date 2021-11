Perpinyà s'omple d'estelades per a celebrar la Diada de la Catalunya Nord

De nou al carrer. Milers de persones s'han manifestat aquest dissabte pels carrers de Perpinyà per a celebrar la Diada de la Catalunya Nord. Una diada marcada per la polèmica prohibició de l'Ajuntament de no permetre accedir al Castellet per desplegar una pancarta, perquè l'any 2019 s'hi va desplegar una estelada.

Però la resposta ciutadana ha estat contundent: milers de persones han lluït estelades i senyeres per manifestar-se. De fet, el Col·lectiu 7 de novembre havia fet una crida a omplir la manifestació d'estelades i la gent no ha fallat. Quan han passat davant de la casa de la vila, uns castellers hi han enganxat estelades adhesives.

En aquest sentit, Guillem Dalmau, membre del Col·lectiu, ha carregat durament contra l'Ajuntament en declaracions a Catalunya Ràdio. Ha assegurat que es viu un «feixisme institucional» propiciat per un consistori «que és en mans de l'extrema dreta». «Ens han posat molts bastons a les rodes per a organitzar aquesta Diada», ha asseverat.

A la manifestació, que duia per lema 'Esborrem el Tractat dels Pirineus' també hi han participat nombrosos dirigents cívics i polítics del sud del Principat i d'altres territoris dels Països Catalans.

Som als carrers de Perpinyà amb els nostres germans del nord manifestant-nos amb motiu de la Diada de la Catalunya Nord



Per fer que la llengua i la cultura siguin sempre punt de trobada, "sem Catalunya Nord, fem Països Catalans"! pic.twitter.com/jduMJZHIPS — Òmnium Cultural (@omnium) November 6, 2021