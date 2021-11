Milers de persones es manifesten arreu del món per a exigir accions contra el canvi climàtic

Desenes de milers de manifestants sortiran aquest dissabte als carrers de Glasgow així com d'altres ciutats de Gran Bretanya i de tot el món per a exigir accions contra el canvi climàtic en el marc del Dia Global d'Acció per la Justícia Climàtica, que se celebra aquest 6 de novembre.

En el cas de Glasgow, on s'està celebrant la Conferència de Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic de 2021 (COP26) s'espera que unes 50.000 persones marxin pel centre de la ciutat. Els manifestants també recorreran els carrers del centre de Londres. Segons els organitzadors (el moviment 'Fridays for Future'), se celebraran prop de 200 esdeveniments a Gran Bretanya i a tot el món.

Les marxes es produeixen després que milers de joves activistes, entre ells Greta Thunberg i Vanessa Nakate, entre altres joves líders del moviment climàtic, marxessin aquest divendres per Glasgow per a protestar contra la inversió en combustibles fòssils i la incapacitat d'abordar la crisi climàtica. Thunberg va qualificar la COP26 de «festival de rentada d'imatge verda» amb «dues setmanes de 'bla, bla, bla' per part dels polítics».

No obstant això, l'enviat especial del president estatunidenc, Joe Biden, per al canvi climàtic, John Kerry, va dir que hi ha «un major sentit d'urgència i enfocament» en les converses de la COP26 que mai, encara que va reconèixer ser «un dels frustrats» pel ritme de l'acció climàtica.

Aquestes manifestacions es produeixen al final de la primera setmana de la COP26 en la qual els països estan sota la pressió d'incrementar l'acció per a retallar les seves emissions de gasos d'efecte d'hivernacle que estan provocant el canvi del clima global, amb la finalitat d'evitar els pitjors impactes de l'escalfament, garantir el finançament per a l'acció climàtica dels països pobres i l'establiment dels mercats de carboni.

A principis d'aquesta setmana, 120 caps d'Estat i/o de Govern, entre ells el de l'Estat espanyol, Pedro Sánchez, van acudir a la trobada i alguns d'ells van realitzar diferents anuncis dirigits a eliminar la desforestació, acabar amb el finançament de les energies fòssils o la transformació cap a economies més verdes.

Les negociacions de la COP26 es prolongaran durant una setmana més i, en principi està previst que acabin el divendres 12 de novembre amb l'adopció del Paquet de Glasgow la major aspiració del qual és aconseguir que es mantingui com un objectiu factible limitar l'increment de la temperatura global del planeta en 1.5 graus centígrads d'aquí a final de segle.