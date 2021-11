Sus al Festival Open House Palma, el major festival d'arquitectura per a no arquitectes

Aquest divendres s'ha inaugurat la primera edició del Festival Open House Palma, el major festival d'arquitectura per a no arquitectes de Ciutat, a la Fundació Miró Mallorca.

Aquesta inauguració ha estat un petit tast del que seran les pròximes 48 hores del festival. S'ha teatralitzat el funcionament del festival, posant gomets de diferents colors als assistents, en funció de l'ordre d'arribada i, posteriorment, fent una visita guiada per l'edifici Moneo i per l'edifici Sert.

La presentació del Festival Open House Palma, a càrrec de la companyia teatral As Maria, ha estat a l'edifici Moneo, on s'ha explicat breument l'edifici de manera lúdica i creativa.

Posteriorment, el director de la Fundació Miró Mallorca, Francisco Copado i el responsable del Departament d'Educació i Activitats, Alejandro Ysasi, han estat els encarregats de fer la visita guiada a l'edifici Sert, explicant de primera mà tota la informació.

Per concloure l'acte d'inauguració del Festival, els directors Eduard Yuste i Daniel Gallego han iniciat el festival a la possessió de Son Boter.

«Avui vespre situam Palma a l'agenda internacional, situam Palma dins aquest selecte grup de 45 ciutats d'arreu del món, que formam part de la família Open House Worlwide» , ha assegurat Daniel Gallego.

«Avui comença un cap de setmana de debat, de discussions, per tal de distingir i comprendre quina és la bona arquitectura, quin és el bon disseny, per tal de tenir les eines per determinar quin entorn construït volem a la nostra ciutat. Si com a societat som capaços d'exigir un millor entorn construït, viurem en una ciutat millor, i una millor ciutat és una millor societat» ha afirmat, per part seva, Eduard Yuste.

Finalment, amb bona música de l'equip Món Sound i amb el refrigeri de Fraula i Rosa Blanca, s'ha celebrat l'arrencada del festival.

«Visca la cultura, visca l'arquitectura. Donam per encetada la primera edició del festival d'arquitectura per a no arquitectes», ha sentenciat Yuste.