Armengol destaca els «llaços històrics, culturals i econòmics» que uneixen els territoris de l’antiga Corona d’Aragó i aposta per la «col·laboració multilateral»

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha fet aquest dijous una defensa del diàleg social i la cerca de solucions compartides amb l'objectiu d'impulsar la recuperació econòmica en els territoris de l'antiga Corona d'Aragó, en el marc de la cloenda de la primera cimera empresarial per a l’impuls de les relacions econòmiques entre aquests territoris, que s’ha duit a terme al Palau Pignatelli (Saragossa), seu del Govern aragonès. A l’acte també hi han participat el president d’Aragó, Javier Lambán, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i la consellera de Presidència de la Generalitat de Catalunya, Laura Vilagrà.

En les seves intervencions, Armengol ha destacat els llaços històrics, culturals i també econòmics que uneixen els quatre territoris i ha apostat per la col·laboració multilateral: «Tenim molta història compartida i un llegat que ens avala i hem de treballar per al present i per al futur», ha dit la presidenta, que també ha elogiat l'organització d'aquesta trobada que «facilita l'escolta activa i el treball conjunt» per elaborar estratègies compartides en qüestions importants per a les Balears. En aquest sentit, ha destacat els projectes que impulsen la circularitat en el turisme o els que estan relacionats amb l'economia verda i la transició ecològica justa. «Veure'ns, compartir, escoltar-nos i entendre'ns millor entre els territoris d'Espanya no només suma, sinó que també multiplica», ha conclòs la presidenta.

La presidenta ha posat en valor la gestió de la pandèmia, amb la creació del «major escut social, que inclou la política dels ERTO, el suport als fixos discontinus o les ajudes a empreses». En aquest sentit, ha recordat que a les Balears s'han pagat 855 milions d'euros d'ajudes directes a les empreses i que s'ha treballat «sempre a partir del consens i el diàleg social», per la qual cosa ha agraït a la patronal i als sindicats la seva feina per arribar a acords socials «amb l'objectiu de cercar les millors solucions per a la ciutadania». Armengol ha recalcat també que ara ha arribat l'hora de la feina comuna per aconseguir la reactivació econòmica. «Amb els fons europeus, tenim una gran oportunitat per treballar sinergies entre els quatre territoris», ha indicat, per recordar també que en aquest sentit el Govern ja ha teixit aliances amb la Generalitat Valenciana, en projectes com els que tracten sobre economia blava, i també amb Catalunya, i ha convidat Aragó a treballar conjuntament també en el marc dels projectes europeus.

Per la seva banda, la presidenta de la CAEB, Carmen Planas, ha agraït el diàleg social que existeix a les Balears, un diàleg que «és fluid, des de la lleialtat i la sinceritat», per afegir que «duim dos anys de diàleg social permanent, que abans de la pandèmia ja existia i que estic segura que continuarà sent-hi».

La cimera empresarial, organitzada per la CEOE Aragó amb la col·laboració de les confederacions empresarials de les altres tres comunitats, va començar ahir amb l’objectiu d’impulsar les relacions econòmiques entre els quatre territoris. S’ha organitzat entorn de quatre meses sectorials de treball relacionades amb el turisme, la indústria, la logística i l’agroalimentació. A més, les conclusions de la cimera s’han posat en comú en un decàleg aprovat per les quatre organitzacions.

Participació de les Balears en la cimera

Per part de les Balears, han participat a la cimera la presidenta de la CAEB, Carmen Planas, i vuit empresaris d’aquests sectors. Bartomeu Servera, vicepresident d'AFEDECO, i Rafel Roig, president de la Federació Balear empresarial de Transport, han representat el sector logístic. En representació del grup agroalimentari, hi han assistit el president d'Asaja, Joan Company, i el president de la comissió de Comerç, Alimentació i Agricultura, Pep Lluís Aguiló. Per part del sector de la indústria, hi han assistit Jaume Fornès, president de la comissió d'indústria de la CAEB, i Pedro J. Payeras, president de l'Associació de la fusta i del moble de les Balears. Finalment, en representació del sector turístic, hi han participat la presidenta de la Federació Hotelera de Mallorca, Maria Frontera, i el vicepresident de CAEB restauració, Juan Miguel Ferrer.

Els quatre territoris que s’han trobat a Aragó representen el 30% de la població total de l’Estat i el 34,2 % del seu producte interior brut.