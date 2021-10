Palma i Barcelona, entre les finalistes del Premi Ciutat Accessible 2022

Palma, Barcelona, Hèlsinki, Lovaina, Luxemburg i Porto són les finalistes del Premi Ciutat Accessible 2022. Ara aquestes ciutats tenen l’oportunitat que se’ls reconegui l’esforç per esdevenir ciutats sense obstacles i accessibles per a les persones amb discapacitat.

La comissària europea d’Igualtat, Helena Dalli, ha declarat: «L’accessibilitat és un requisit perquè les persones amb discapacitat puguin participar plenament i amb igualtat en tots els àmbits de la vida. Volem premiar les ciutats que donen exemple a l’hora de fer realitat l’accessibilitat. En aquestes ciutats tothom pot anar a la feina, al teatre o al parc sense trobar obstacles. El 3 de desembre sabrem quines ciutats seran les guanyadores del Premi Ciutat Accessible 2022».

Les ciutats guanyadores exemplifiquen com es pot facilitar l’accés de les persones amb discapacitat a zones públiques i privades com ara habitatges, espais de treball, el transport públic, zones de joc i les tecnologies de la informació i la comunicació.

Enguany han presentat candidatura per al premi quaranta ciutats d’arreu de la Unió Europea. Els experts estatals varen preseleccionar les candidates i un jurat d’experts de la UE ara n’ha seleccionades sis per a continuar en la competició.

Les guanyadores del premi s’anunciaran el 3 de desembre en la cerimònia del Premi Ciutat Accessible durant la Conferència del Dia europeu de les persones amb discapacitat, organitzada per la Comissió Europea juntament amb el Fòrum europeu de la discapacitat. L’edició d’enguany del Premi Ciutat accessible concedirà una menció especial a una ciutat que hagi dut a terme un esforç destacable per a fer accessibles les estacions de tren per a les persones amb discapacitat, per commemorar l’Any Europeu del Ferrocarril.