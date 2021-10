Els governs dels territoris dels Països Catalans reclamen que la Llei de l'Audiovisual garanteixi la presència de la llengua pròpia

El Govern de les Illes Balears, la Generalitat Valenciana i la Generalitat de Catalunya han coincidit aquest dijous a Barcelona en defensar la protecció de la llengua pròpia en la Llei estatal de l'Audiovisual.

La reunió ha tengut lloc arran de la Declaració de Palma, signada el 2017 pels tres governs amb l'objectiu d'enfortir els vincles en els àmbits de la llengua i la cultura, i la propera trobada serà a València al març.

El secretari de Política Lingüística català, Francesc Xavier Vila; el director general de Política Lingüística i Multilingüisme valencià, Rubén Trenzano, i la directora general de Política Lingüística balear, Beatriu Defior, han acordat coordinar i impulsar accions per a promoure la llengua «en un moment clau per al seu futur».

També han coincidit en reclamar que la Llei de l'Audiovisual garanteixi la presència de la llengua pròpia, i han acordat actuacions conjuntes per a impulsar l'oferta audiovisual en els tres territoris.

Així mateix, han posat en comú iniciatives per a promoure la llengua entre els joves, especialment els creadors de continguts com youtubers i els influenciadors socials. En un espai lingüístic comú, les iniciatives compartides en aquest àmbit poden tenir un efecte multiplicador pel que fa a públics i audiències. En aquesta línia, també han refermat l’aposta per Bon Dia Televisió, la plataforma conjunta de continguts digitals. També s’ha acordat de sumar esforços en matèria de tecnologia del llenguatge, especialment promoure la recollida de dades lingüístiques que es puguin utilitzar per a l’entrenament de sistemes de reconeixement del llenguatge i síntesi de veu.

S’han abordat diverses iniciatives per a promoure l’ús i l’ensenyament del català en l’àmbit europeu, entre les quals hi ha la demanda de recuperar els cursos d’acollida lingüística OLS adreçats a estudiants en intercanvis europeus. Un altre aspecte que ha captat l’interès de les tres institucions és la necessitat de tenir un diagnòstic actualitzat de la situació de la llengua al conjunt del domini lingüístic amb la millora de la coordinació de les properes enquestes d’usos que s’hi han de portar a terme.