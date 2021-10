Organitzen la taula redona 'La llengua a l’educació de Formentera'

La Plataforma per la Llengua Illes Balears i l'Obra Cultural Balear de Formentera organitzen, aquest divendres a les 20 h al Centre Antoni Tur "Gabrielet" de Sant Francesc, una taula redona per a analitzar la situació de la llengua entre el jovent i, concretament, a les aules de Formentera.

Segons les dades de l'Enquesta d'Usos Lingüístics a les Illes Balears del 2014, només el 2,9% dels joves d'Eivissa i Formentera parla habitualment en català, al qual només s'afegeix un 12,9 % que parla català i castellà, Les xifres demostren que el català ha patit una reculada en l'ús social, especialment entre el jovent, i que ens trobam en una situació d'emergència lingüística. Per a analitzar les causes d'aquesta situació, conèixer la realitat de Formentera i explorar possibles mesures per a revertir la situació es comptarà tant amb representants de la comunitat educativa com amb polítics del Consell de Formentera.

La taula redona constarà de dues parts: A la primera hi participaran Neus Costa, directora del CEIP Sant Ferran; Josep Campillo, director del CEIP Mestre Lluís Andreu; Neus Marí, directora del CEIP el Pilar i Jordi Riera, docent de l'IES Marc Ferrer. Per altra banda, a la segona part de l'acte comptarem amb Susana Labrador, vicepresidenta segona i consellera de Cultura i Educació del Consell de Formentera i amb Raquel Guasch, Consellera de Patrimoni, Política Lingüística i Formació del Consell de Formentera.

La Plataforma per la Llengua Illes Balears i l'Obra Cultural Balear de Formentera fan feina plegades des del juliol del 2020 per a millorar l'ús de la llengua a l'illa gràcies a l'acord que varen signar les dues entitats.