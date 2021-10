Òmnium presenta l'Escola Guillem Agulló, un espai d’aprenentatge per a l’exercici dels drets civils i polítics

El president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha assegurat: «Necessitem instruir-nos per mobilitzar tota la nostra intel·ligència col·lectiva; necessitem mobilitzar-nos perquè ens cal tot l’entusiasme i tota l’alegria; i necessitem organitzar-nos perquè ens caldrà tota la força que siguem capaços d’aplegar i activar». Ho ha dit en la presentació de l’Escola de Formació Guillem Agulló: «una escola que presentem amb l’objectiu d’enfortir-nos col·lectivament com a activistes i fer-ho com a moviment d’emancipació», perquè «aquest país s’ha forjat en la lluita no violenta i només amb la formació podrem avançar», ha explicat Cuixart, qui ha qualificat aquesta nova iniciativa d’Òmnium Cultural com una «aposta decidida per la formació i l’empoderament, que beu de la democràcia, d’una trajectòria de lluita que ens ha fet com som i que té la seva matriu en la lluita noviolenta».

L’Escola de Formació porta el nom de Guillem Agulló com a «homenatge als seus valors, el compromís insubornable, l’entrega a una causa que vol transformar el món encara avui i la convicció profundament antifeixista contra els discursos de l’odi, que avui segueixen alimentant l’extrema dreta» en paraules de Cuixart, qui també serà el director de l’escola. En la presentació hi han participat els pares de Guillem Agulló, Carmen Salvador i Guillem Agulló, que han destacat la vigència del valors defensats pel seu fill. «Hi ha molta gent jove que se sent identificada amb Guillem, amb la seva lluita antifeixista, antiracista i de consciència nacional» ha explicat Guillem Agulló, mentre que Carmen Salvador ha assegurat: «Quan l’assassinaren no ens podíem pensar que Guillem seria llavor, una llavor que ha fructificat».

A l’acte, presentat per la periodista Anna Palou, també hi han intervengut David Fernàndez i Jordi Muñoz, dos dels coordinadors de l’Escola de Formació, i entitats juvenils polítiques, sindicals i socials dels Països Catalans que donen suport a l’Escola de Formació: Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge, Jovent Republicà, Joventut Nacionalista de Catalunya, Arran, Confluència Jove, La Forja, Joventut Comunista de Catalunya, Mallorca Nova, Fòrum Demòcrata, Acció Jove, Avalot, L’eina, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans i l’Associació d’Estudiants Progressistes. Diferents portaveus d’aquestes entitats han explicat per què és important la formació i impulsar projectes com l’escola de Formació Guillem Agulló perquè el seu llegat no caigui en l’oblit.

Xavi Sarrià ha interpretat la cançó ‘Que no s’apaguen les estreles’ de la banda sonora original de la pel·lícula 'La mort de Guillem' acompanyat de Xiomara a la guitarra. L’acte s’ha clos amb un vermut musical amb l’actuació musical d’Ebri Knight.

Espai de formació per a l’enfortiment democràtic

L’Escola de Formació Guillem Agulló és un espai d’aprenentatge teòric i pràctic per a l’enfortiment democràtic i per a la defensa i l’exercici dels drets civils i polítics; per a l’empoderament de la societat civil; per fer front a l’amenaça del discurs d’odi i del creixement de l’extrema dreta i el feixisme, que posen en risc la cohesió social, i per generalitzar les eines de la lluita noviolenta i de l’exercici de la desobediència civil.

El tret de sortida de l’Escola de Formació Guillem Agulló serà el pròxim 20 de novembre amb la primera Jornada de debat, reflexió i de formació en eines bàsiques per a activistes que se celebrarà a Barcelona. Les inscripcions a les xerrades i tallers ja estan obertes al web escolaguillemagullo.cat.