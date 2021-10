Una funcionària de Correos es nega a atendre una clienta si no li parla en espanyol: «Hablar valenciano es signo de mala educación»

L'agost passat una ciutadana de Petrer, al País Valencià, va ser discriminada pel fet de parlar en la seva llengua, el català, a la sucursal de Correos del seu poble.

Una funcionària de l'oficina li va retreure en públic a R.M.C. que parlàs en català i va voler obligar-la a parlar en castellà si volia que l'atengués. Segons explica, la treballadora de Correos fins i tot va afirmar que «hablar en valenciano es signo de mala educación». Després de demanar a una altra companya de l'oficina que atengués la clienta, des de lluny va continuar increpant-la per parlar català i li va dir que era una «maleducada».

Segons ha explicat el mitjà Vilaweb, qui ha pogut parlar amb l'afectada, R.M.C. ja ha denunciat a l’Oficina dels Drets Lingüístics del País Valencià el comportament d'aquesta treballadora amb qui fa uns 10 anys va tenir un problema similar per raó de llengua.

La clienta també va emplenar el full de reclamacions i explica que la funcionària la va fer entrar al despatx «per a explicar-me com era jo de maleducada. Em parlava a mi, però en veu molt alta perquè tothom l’escoltara».

Per la seva banda, la Plataforma per la Llengua ha comunicat que ha demanat a l'Oficina de Drets Lingüístics que s'adreci a la direcció de l'oficina de Correos de Petrer per a garantir l'atenció oral en català. Igualment l'entitat ha demanat a Correos que respecti els drets lingüístics i eviti qualsevol forma de discriminació lingüística.

Correos és una empresa que funciona segons el dret públic. Per llei, en el sector públic cal garantir l'atenció oral i per escrit al ciutadà en una llengua oficial. Així ho diu l'article 54.11 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, que imposa un deure als treballadors del sector públic: «garantiran l'atenció al ciutadà en la llengua que aquest sol·liciti, sempre que sigui oficial en el territori». Cap treballador públic no pot exigir als ciutadans que no parlen en una llengua oficial, com és el cas del català, ni pot privar-los d'un servei per aquesta raó.

A més, la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià explicita els drets que emparen la ciutadania, i que varen ser vulnerats a la sucursal de Correos de Petrer. En concret, l'article 3 afirma que les persones tenen dret a expressar-se en valencià, sense cap forma de discriminació o exigència de traducció.