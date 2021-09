Una cambrera a un client: «Es que si me lo dices en valenciano no te entiendo. Esto es España y se habla español»

Dissabte passat, un grup de joves varen patir una discriminació per raó de llengua per part d'una cambrera al Bar Central Park Café de Gandia quan es disposaven a pagar el compte.

Els joves havien acudit a la celebració del Correllengua, una iniciativa d'Acció Cultural del País Valencià que en els mesos propers a la Diada del País Valencià té lloc arreu del territori amb tallers infantils, cercaviles, actuacions musicals, conferències… per a commemorar l’entrada de Jaume I a la ciutat de València.

En acabar els actes, i com havien de fer temps fins a l'hora d'un concert, expliquen que varen decidir prendre alguna cosa a un bar. A l'hora de pagar, un dels joves va haver de tenir la ja típica conversa amb qui no respecta la llengua pròpia del lloc on viu i fa feina:

J: Cobra't 5'50, per favor.

C: Qué?

J: Que et cobres 5'50.

C: Qué?

J: 5'50!

C: Es que si me lo dices en valenciano no te entiendo

J: Estem en Gandia i es parla valencià.

C: Esto es España y se habla español.

J: I nosaltres tenim dret a parlar en la nostra llengua.

Els joves han remarcat que varen demanar el full de reclamacions «perquè no es quede així la cosa». «El dia del Correllengua a Gandia, fent temps per anar al concert d'El Diluvi, ens espolses que estamos en ESPAÑA y se habla español?? No podem deixar passar cap agressió a la nostra llengua d'este tipus! Després ens ha vingut a dir que era de Còrdova, però és que no és excusa, demana'm per favor que et parle en castellà i m'ho plantejaré, però així? Mai», ha explicat el client.

També ha destacat que posaran el cas en coneixement de la Plataforma per la Llengua i finalment ha remarcat: «M'arriben molts missatges amb situacions semblants a la d'ahir. Què fem que no ho denunciem cada vegada? Tenim por? Hem de defensar la llengua i fer-li entendre a tot el món que la nostra és una llengua preciosa i sobretot, IMPRESCINDIBLE en el dia a dia! No dubtem mai, reclamem!».