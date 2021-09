La Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la Xarxa Vives tornarà a la presencialitat durant el curs 2021-2022, després d’una edició telepresencial amb un format més reduït a causa de les restriccions per la Covid-19. El període de preinscripcions romandrà obert del 27 de setembre al 5 de novembre de 2021. En aquesta edició el tema de debat serà 'Cal posar límits a la ciència?'.



La principal novetat de l’edició 2022 és la recuperació de la presencialitat. Les fases locals classificatòries tendran lloc entre els mesos de gener, febrer i març i es disputaran entre els centres docents inscrits a una mateixa universitat de referència de les 15 universitats organitzadores. Els equips que resulten guanyadors de les fases locals representaran a la universitat de referència en la fase final, que tendrà lloc del 30 de març al 1r d’abril de 2022 a la Universitat Autònoma de Barcelona.



La composició dels equips participants en aquesta edició de la Lliga de Debat serà d’un mínim de 3 i un màxim de 5 (a més del capità/na). A cada debat hauran d’intervenir un mínim de 3 oradors per equip i hauran de garantir la diversitat de gènere entre els seus integrants.



La Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la Xarxa Vives s’adreça a l’alumnat de 4t d’ESO, batxillerat (i equivalents) i cicles formatius d’entre 15 i 18 anys, de la Franja de Ponent, Catalunya, País Valencià, Illes Balears, Andorra, Catalunya Nord i Sardenya.



L’objectiu de la competició és «millorar les habilitats comunicatives dels alumnes participants i fomentar l’adquisició de competències transversals, com la seguretat, el treball en equip, la creativitat, la documentació, l’anàlisi, la construcció d’un discurs i la planificació i presa de decisions». A més, la lliga proveeix el professorat d’una eina d’innovació docent i crea un espai de col·laboració entre els nivells d’educació secundària i superior.



Organitzada per la Xarxa Vives d’Universitats, i Escola Valenciana en el cas del País Valencià, la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat compta també amb el suport de la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Andorra. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, l’Institut d’Estudis Catalans i l’Ajuntament de València hi col·laboren, a més de diversos ajuntaments, com el de Castelló de la Plana, Guadassuar, Mataró, Olot, Roses, Salt, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa i Vic.