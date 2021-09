[VÍDEO] 'Tots som referents lingüístics. No t'excusis!', nova campanya per a reactivar la consciència lingüística dels adults que tracten amb infants i adolescents

Plataforma per la Llengua i els sindicats SEPC, USTEC-STEs i Intersindical-CSC s'han unit per a impulsar la campanya 'Tots som referents lingüístics. No t'excusis!', una iniciativa que pretén renovar i enfortir el compromís amb el català dels sectors i persones que són especialment importants en la transmissió generacional de la llengua i de la consciència lingüística.

Amb activitats i recursos adreçats a sectors específics, la campanya vol conscienciar els adults que les seves actituds lingüístiques tenen un efecte entre la població en edat escolar, que cada cop es relaciona més en castellà tant dins com fora dels centres educatius: als passadissos, al pati, a la pista esportiva, al carrer, a internet... Per a revertir aquesta tendència, és imprescindible que els adults prediquin amb l'exemple i fomentin el català com a llengua vehicular en qualsevol context.

La iniciativa, que cercarà la implicació i el compromís del màxim nombre de persones, associacions i entitats possible, arrenca amb una carta oberta a la qual tothom pot adherir-se des del portal www.notexcusis.cat. A la primera part de l'escrit s'hi exposen dades que evidencien el baix ús del català entre els més joves i es fa una valoració sobre els resultats de la immersió lingüística, que està a punt de fer quaranta anys: «Aquest sistema ha acomplert majoritàriament el primer dels dos objectius pels quals va néixer: que en acabar l'etapa obligatòria tot l'alumnat català fos competent en les dues llengües oficials. Però ha oblidat el segon, tant o més important: que tots els futurs ciutadans del país, sense excepció, sentissin com a pròpia la llengua catalana, al marge dels orígens familiars».

En segon terme, la carta oberta demana compromís i acció a aquells adults que, pel seu rol específic, són referents lingüístics per als infants i adolescents. En concret, durant tot el curs escolar, es donaran eines i s'organitzaran activitats adreçades a cinc sectors clau: el personal docent, els entrenadors esportius, els monitors de lleure i de menjador, les famílies i l'administració.