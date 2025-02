La Fundació Marilles lidera Sarko, un projecte pioner per a la conservació de taurons i rajades a les Illes Balears i el Mediterrani espanyol

La Fundació Marilles, en col·laboració amb el Shark Conservation Fund (SCF), ha posat en marxa el projecte Sarko, destinat a millorar l’estat de conservació de les poblacions de taurons i rajades a les Illes Balears i el Mediterrani espanyol. Aquesta iniciativa té un pressupost de 600.000 euros i s’estendrà durant els pròxims tres anys. L’objectiu del projecte és establir una base científica sòlida i col·laborar amb els agents clau, com els pescadors, per assegurar la supervivència d’aquests organismes en risc.

Sarko s’ha posat en marxa aquest dimarts amb una primera activitat divulgativa per a tots els públics al Centre de Conservació d’Espècies Marines de la Fundació Azul Marino a Orpesa de Mar. Alguns dels principals experts en aquestes espècies al Mediterrani han explicat els seus projectes de conservació i han participat en una taula rodona moderada per l’oceanògrafa i divulgadora científica Gádor Muntaner. Aniol Esteban, director de la Fundació Marilles, i Pablo Garcia-Salinas, director d’Azul Marino, han presentat el projecte i han donat principi a dues hores de conversa que han comptat amb la participació d’experts en elasmobranquis com Biel Morey (Save the Med), Alex Bartolí (Submon), Claudio Barría (ICM-CSIC, Catshark i Observadores del Mar), Jaime Penades (Fundació Azul Marino) o Marta Muñoz (Universidad CEU Cardenal Herrera, Fundación Oceanografic). L’esdeveniment forma part d’una jornada de feina on s’establirà un calendari d’accions per al projecte.

El projecte neix amb un triple objectiu: Aconseguir que algunes zones importants per a rajades i taurons (ISRA) siguin declarades Espais Marins Protegits (EMPs); incloure dins els plans de gestió pesquera i els plans de gestió Natura 2000 mesures d’alliberament de taurons i rajades per part de pescadors; i incloure noves espècies a la llista d'espècies protegides a escala nacional (LESPRE), quan les dades científiques així ho recomanin.

Amb el suport d'un grup assessor de recerca format per persones expertes en el Mediterrani, el projecte Sarko se centrarà en la compilació de dades científiques sobre l'estat de conservació de taurons i rajades, elaborant informes que proporcionin informació fonamental per a la presa de decisions. A més, es farà feina conjuntament amb responsables polítics de l'àmbit regional i nacional per transformar aquestes dades en mesures de gestió efectives.

Sarko vol complementar i afegir valor a l'Estratègia per a la Conservació de Taurons i Rajades que el govern de les Illes Balears està posant en marxa. Es preveu un diàleg fluid amb l’administració i també requerirà una estreta col·laboració amb pescadors professionals i recreatius de les Balears que juguen un paper clau en la conservació d’aquestes espècies. A més, la Fundació Marilles participa i participarà en els processos de gestió dels espais marins protegits i pesquers, amb l'objectiu de proposar i treballar mesures de no-retenció i designació de zones altament protegides.

«Un mar ben conservat és un mar amb taurons i rajades en bon estat de conservació. Malauradament, aquestes espècies han patit una forta recessió a la Mediterrània, i tant les Balears com el litoral espanyol no en són una excepció. Amb aquest projecte volem revertir aquesta tendència. Per fer-ho possible caldrà comptar amb la col·laboració de pescadors recreatius i professionals i sobretot amb un sòlid compromís polític i un finançament ferm per part de l’administració. Tot i l’aportació econòmica que proporciona la nostra fundació, si volem garantir la recuperació d’aquestes espècies a les nostres illes, necessitarem finançament addicional tant públic com privat», assegura Aniol Esteban.

La Fundació Marilles és una entitat sense ànim de lucre compromesa amb la conservació i sostenibilitat del mar Balear i el seu entorn. Amb aquesta nova iniciativa, Marilles reafirma el seu compromís amb la biodiversitat i la preservació d’ecosistemes crítics a les Illes Balears i el Mediterrani.

La Fundació Azul Marino és una entitat sense ànim de lucre amb seu a Castelló que es dedica a protegir i divulgar el patrimonio natural marí a través de la investigació, la conservació i la divulgació.