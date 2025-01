El Govern espanyol pacta amb els sindicats un augment del salari mínim de 50 euros mensuals

La vicepresidenta segona del Govern espanyol i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha anunciat aquest dimecres un acord amb CCOO i UGT per augmentar el salari mínim interprofessional (SMI) un 4,4% el 2025, fins a 1.184 euros mensuals per catorze pagues, 50 euros més que la quantia fixada per al 2024.

En una compareixença davant la premsa després de la reunió que ha mantengut Treball amb els agents socials, Díaz ha destacat que, en el marc dʻaquest acord, es constituirà en el termini de dos mesos una nova taula de diàleg social que abordarà lʻadaptació completa de la Directiva de Salaris Mínims Europea.

L'augment de l'SMI aquest any s'aplicarà amb caràcter retroactiu des del 1r de gener.