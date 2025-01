«He vengut a Espanya, cerca un altre metge», una doctora es nega a atendre un pacient catalanoparlant

Un pacient català ha patit una discriminació lingüística aquest dissabte, 25 de gener. Marc Miquel, l’afectat, ha explicat a la xarxa social X la seva experiència. Miquel es va sentir menyspreat per utilitzar la seva llengua per part d’una doctora que prové de fora de l’Estat espanyol; la víctima no ha especificat d’on prové la metgessa ni de quin CAP era, només es coneix que és a un CAP de Catalunya.

Miquel assegura que la doctora s’ha negat a atendre’l si li parlava en català, i que la pròxima vegada, tampoc ho faria. «Ella havia arribat a Espanya i que busqués un altre metge», li ha etzibat la metgessa. Després, segons Miquel, aquesta li ha dit «en to fatxenda que posés una reclamació. Dit i fet».

«La resposta ha estat d'algú que creu que està per sobre», exposa la víctima. «No aprendrà que els catalans tenim drets si no els defensa ningú. Considera que el català no va amb ella i no l'aprendrà si no li exigeix algú o veu que és valuós. De moment, aquesta reclamació passa a direcció del CAP i m'ha de donar una resposta d'algun tipus».

Miquel valora com la utilitat de denunciar aquests casos discriminatoris i fer valer els drets dels catalanoparlants, en comptes de «lamentar-se i abaixar el cap»: «És a còpia de rebre queixes que al final algú les canalitza políticament. Cal comptar-les. És imprescindible que reconeguem el repte polític (demogràfic i cultural) que tenim i ens habituem al conflicte fins que siguem capaços de generar lideratges que reverteixin la situació». Acaba el fil de X dirigint-se a tots els catalanoparlants: «Mantinguem el català i siguem dignes».

Per qui em diu per què serveix?

