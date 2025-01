El ministre d’Interior espanyol defensa la infiltració d'agents a l'independentisme català: «Tot s’ha fet en estricte compliment de la llei»

El ministre d'Interior espanyol, el socialista Fernando Grande-Marlaska Gómez, assegura que la infiltració de policies en el teixit associatiu de l’esquerra independentista dels Països Catalans responen a l'«exercici de les funcions de prevenció i resposta a possibles fets delictius».

Després que una policia mallorquina revelàs que l'Estat té agents infiltrats «per tot Espanya», Grande-Marlaska, ha defensat aquest dimarts aquest tipus d'actuacions després del Consell de Ministres i assegura que «tot s'ha fet en estricte compliment de la llei».

El ministre ha argumentat de manera breu que aquestes infiltracions responen a l'«exercici de les funcions de prevenció i resposta a possibles fets delictius» i que, en qualsevol cas, els agents actuen «conforme a l'ordenament jurídic».

Marlaska no ha volgut donar cap mena d'informació sobre si hi ha operacions semblants de policies infiltrats en altres punts d'Espanya amb l'objectiu de protegir-los: «La naturalesa mateixa del secret per garantir la seguretat pública em porten a no fer una contestació en aquest sentit».

Al documental Infiltrats de la plataforma 3Cat en col·laboració amb La Directa, Maria Isern Torres reconeix que és de la mateixa promoció que els altres tres agents infiltrats, i dos més també són de les Balears: Daniel Hernández Pons i Marc Hernández Pons. Tots varen ser reclutats a l'acadèmia d'Àvila: «Es varen posar en contacte amb la gent que era del meu perfil perquè hi havia una comissària, que no sé com es diu... És la unitat d'informació, s'ocupa de terrorisme, de radicalisme violent i, a més, d'agafar informació de tots els altres aspectes». Encaixaven en el perfil que cercaven els reclutadors perquè tots parlaven català, qüestió indispensable per infiltrar-se en el moviment independentista.