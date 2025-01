[VÍDEO] Presenten una querella contra l'agent de la Policia espanyola infiltrat a València

Aquest dijous, 9 de gener, s'ha fet una roda de premsa a la Plaça de Benimaclet (València) per a presentar una querella contra l'agent de la Policia espanyola infiltrat, els seus superiors jeràrquics i el Ministeri de l'Interior.

El policia R.M.F., amb la identitat falsa de Ramon Martínez Hernàndez, va ser el tercer dels quatre espies descoberts de la mateixa promoció d’agents, un cas que va destapar la Directa en febrer de 2023. El seu espionatge es va centrar en el moviment popular i antifeixista de València i, més concretament, del barri de Benimaclet, a través de la infiltració en diverses organitzacions socials.

La querella, impulsada per dues activistes i Alerta Solidària, acusa l'agent i els seus superiors d'haver comès un delicte de tortura i contra la integritat moral, de lesions, i de descobriment i revelació de secrets.

Així, assenyalen que les conductes de l'agent «vulneren drets fonamentals» i varen consistir en la «instrumentalització» i «cosificació» de les dues afectades a través de «l’establiment de relacions afectives», i en «l’accés a informació reservada i privada de diferents col·lectius on participen les dues querellants». A més, remarquen que les relacions de militància i amistat establertes haurien tengut «la finalitat d’obtenir informació personal i política», a banda de «servir a l’agent infiltrat per a donar cobertura i legitimitat a la seua infiltració».

«Entenem que es tracta d’un delicte de tortura i contra la integritat moral perquè hi ha hagut una cosificació i instrumentalització de les dues afectades, que s’han utilitzat com a font involuntària d’informació, i, a més, hi ha hagut una lesió en la salut psíquica», ha explicat l’advocada Maria Josep Martínez. També apunta que l'acció «no ha estat emparada per la legislació vigent». «No hi ha una finalitat que legitime la intromissió policial en els drets fonamentals de les querellants i els col·lectius afectats, per això entenem que hi ha una gravetat en l’acció i un greu atac a la integritat moral», remarca.