Mazón aprofita la visita de Feijóo al País Valencià per a declarar-se víctima i acusar Sánchez d'instigar una «cacera política»

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha aprofitat la visita del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, al País Valencià per a declarar-se víctima d’una «cacera política» instigada pel govern espanyol. «M’han dedicat amenaces i insults, m’han atribuït delictes i m’han dit assassí i corrupte. És tot plegat una campanya de desinformació per amagar la seva corrupció», ha reclamat.

Mazón ha defugit tota mena d’autocrítica per la mala gestió de l’emergència, que va costar la vida a 224 persones. Segons ell, el seu executiu va ser el primer d’assumir responsabilitats polítiques i de donar explicacions, en referència a les destitucions, setmanes després de la dana, de les conselleres Salomé Pradas i Núria Montes.

En un discurs molt contundent, ha donat tota la culpa de la tragèdia al govern espanyol, per bé que ell continua sense aclarir què va fer el 29 d’octubre al capvespre, quan no es va presentar a la reunió del CECOPI fins passades les set del vespre. I, a més, no ha volgut fer públic el tiquet del suposat dinar amb Maribel Vilaplana al restaurant El Ventorro.

Mazón s’ha caracteritzat com a «humil president valencià […] disposat a resistir contra el pitjor govern i el més cruel de la història d’Espanya». Anteriorment, ha eludit les preguntes sobre la visita d’aquest dimecres de Feijóo a municipis afectats per la dana. «No podem ser a totes les activitats de partit», ha dit, puntualitzant que tenia reunió del Consell.

El president ha assegurat que aquest dimecres capvespre es va reunir amb Feijóo, tot i que sense càmeres. A més, ha dit que sent que té el suport del president del PP i del conjunt de la formació. «Això no és una qüestió sobre mi, no ho ha estat mai ni ho serà mai. Això no és una qüestió del meu relat polític», ha dit per llevar importància als fets.