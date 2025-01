Un educador de policies espanyols sancionat per haver difós doctrines ultres continua exercint

Un policia espanyol, que ha estat educador durant més de dues dècades a l’acadèmia d’Àvila, ha estat sancionat per haver escampat doctrines de la conspiració, com per exemple que rere els CDR hi havia el Kremlin o que negava l’Holocaust, tal com conta Eldiario.es. Per les classes de l’agent, un dels més veterans de l’acadèmia, hi han passat milers de policies en formació,uns 200 cada any després d’aprovar les oposicions.

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha avalat una suspensió de 20 dies per haver comès dues faltes greus: desviar-se del temari oficial i difondre ideologia durant les classes. Els jutges han anul·lat una tercera sanció per fer classe sense màscara quan era obligatòria en plena pandèmia. L’home, que continua fent feina a l’acadèmia, presentarà un recurs al Suprem en contra de la sanció.

L’instructor va escampar tota mena de teories de la conspiració encunyades per l’extrema dreta, com ara que les eleccions espanyoles van ser manipulades i que la muller de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, és una dona trans. Fins i tot els seus companys de l’acadèmia el van acusar de gestionar un compte de Twitter amb perfil nazi.

L’agent té una trajectòria molt llarga, sense sancions prèvies i amb un «full de serveis molt destacat». Però, en el curs 2020/21, quan impartia l’assignatura d’Investigació, se li van acumular les denúncies. La primera va ser de dos companys de feina que van descriure un «comportament anòmal» en la qualificació d’un treball sobre la matança ultra a l’illa noruega d’Utoya, on Anders Breivik va assassinar 77 persones.

El professor va discutir amb l’alumne i va negar que l’atemptat fos terrorisme d’extrema dreta. Segons ell, Breivik era un francmaçó. Els companys de feina van descriure el professor com «una persona antisemita, amb simpaties ideològiques pel partit nazi i el seu líder, a més de ser ultracatòlic».

Arran d’això, se li va obrir un expedient, amb la declaració d’uns quants alumnes de l’acadèmia, que es va tancar amb tres sancions per faltes greus, que acumulaven 35 dies de suspensió. Segons l’expedient, l’instructor assegurava que les eleccions dels EUA i de l’estat espanyol havien estat manipulades.

També negava l’Holocaust, s’hi referia com a «Holoconte», i deia que la pandèmia del coronavirus era una invenció. A més, va encarregar als alumnes, futurs policies, un treball per demostrar que rere els CDR hi havia Rússia.