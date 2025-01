El Govern Mazón multiplica per vuit el cost del contracte fet a dit a l’empresa de neteja on va fer feina el seu cap de gabinet

L'empresa STV Gestión, encarregada de netejar polígons, passarà de cobrar 290.000 euros a cobrar-ne gairebé 2,3 milions. El govern del País Valencià ha multiplicat gairebé per vuit un dels primers contractes d’emergència per a la neteja dels polígons afectats per la dana. Precisament, és el contracte que es va concedir a dit a l’empresa STV Gestión SL, on hi havia fet feina José Manuel Cuenca, cap de gabinet del president Mazón i secretari de Comunicació.

Entre el novembre del 2017 i el gener del 2023, Cuenca va ser el responsable del departament de comunicació de STV Gestió SL. Posteriorment, el PP el va fitxar com a assessor del grup parlamentari a les Corts i després de les eleccions del 2023 va rebre un alt càrrec en el Consell de Mazón.

STV Gestión SL, que té la seu a Múrcia, té un historial llarg de connexions amb el PP, que li ha concedit tota mena d’adjudicacions a la delimitació d’Alacant. L’empresa ha vist com un contracte d’un quart de milió s’ha multiplicat per vuit per ordre de la consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Marián Cano. El motiu de l’augment és que en el primer mes d’execució es va detectar que la càrrega de treball «era molt superior a la pressupostada».

«Fins que no es va poder accedir amb maquinària pesant per tots els vials dels polígons afectats, no es van poder saber de manera precisa els metres cúbics de fang, estris i residus que la riuada havia depositat», assegura Cano.