El registre de lloguer turístic i de temporada entra en vigor aquest dijous i serà efectiu des del juliol

El registre únic d'arrendaments de lloguers turístics, de temporada, d'habitacions o qualsevol altre tipus d'allotjament que permeti el lloguer de curta durada, així com la finestreta única digital d'arrendaments per a la recollida i l'intercanvi d'aquestes dades, entra en vigor aquest dijous, 2 de gener, encara que no serà efectiu fins al proper 1r de juliol, moment a partir del qual els arrendadors hauran d'obtenir un número de registre per a poder oferir un lloguer de curta durada a les plataformes digitals.

Així ho reflecteix el Reial decret llei aprovat al darrer Consell de Ministres de 2024, que estableix aquest període de transició de gener a juliol perquè les empreses i administracions s'adaptin a la nova norma que regularà els lloguers de curta durada a l'Estat espanyol a partir del 2025.

Amb aquesta nova regulació, Espanya es converteix en el primer país de la Unió Europea (UE) on es posa en marxa el reglament europeu que obliga els Estats membres a crear un sistema d'informació en matèria de lloguers de curta durada, mitjançant un sistema de registre i dobtenció d'un número d'identificació per al lloguer de curta durada d'un habitatge.