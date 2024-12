Pere Soler, director dels Mossos l’1-O, és nomenat conseller de la CNMC pel Govern espanyol

Aquest dilluns el Consell de Ministres ha nomenat Pere Soler Campins, que fou director general de la Policia de Catalunya durant el referèndum del 1r d’octubre, com a nou conseller de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). Soler va ser jutjat pel referèndum, però va ser absolt.

El Govern espanyol ha proposat cinc nomenaments: Ángel García Castillejo com a vicepresident i Enrique Monasterio, Maria Vidales, Rafael Iturriaga i Soler com a consellers. L’elecció és per un únic mandat de sis anys, la renovació s’ha fet ara perquè els anteriors tenien el mandat vençut.

La nota de premsa del govern de l’Estat espanyol obvia que va ser director general dels Mossos d'Esquadra, entre el gener i final d’octubre del 2017, quan Rajoy va aplicar l’article 155 de la Constitució. En canvi, sí que destaca que va ser director general de l’Autoritat Catalana de Competència (ACCO), director general de serveis penitenciaris i que ha exercit «diversos càrrecs públics a Catalunya i a Terrassa, on va ser regidor».

Soler va ser un dels processats en la causa contra el referèndum de l’1-O: El jutge considerava que tant ell com Josep Lluís Trapero i César Puig, número dos de Joaquim Forn al Departament d’Interior, formaven part d’una organització criminal. Però, el 2020, varen ser absolts.