EL TSJ del País Valencià no admet la causa contra Mazón per la mala gestió de la dana

Les tres querelles i les quatre denúncies interposades en contra el president de la Generalitat, Carlos Mazón, per la mala gestió de la dana no han estat admeses per la sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià. La setmana passada la fiscalia havia donat suport a l’obertura d’una investigació per tal de determinar les responsabilitats penals.

La sala del TSJ del País Valencià, que ja havia acumulat mitjançant una providència aquestes denúncies i querelles en una mateixa causa, aplica a la seva resolució la jurisprudència del Tribunal Suprem segons la qual s'exigeix ​​la presència d'«indicis qualificats contra persones aforades per no sostreure les investigacions del seu àmbit primari natural».

En els relats de fets «plurals» i de «procedència diversa» que realitzen els denunciants i querellants, el TSJ del País Valencià «no aprecia en aquests moments indicis sòlids i fundats de criminalitat contra l’aforat que exigeix la jurisprudència del Tribunal Suprem espanyol per declarar la seva competència sobre la causa». A més, afirma que no és «insensible a la tragèdia» que ha afectat a desenes de milers de persones.

La sala del TSJ del País Valencià recorda que els denunciants i querellants poden impulsar una investigació per la mala gestió de la dana en un jutjat d’instrucció.

La tragèdia del 29 d’octubre va causar 223 víctimes mortals, 3 desapareguts i danys materials en més de 80 municipis del País Valencià.